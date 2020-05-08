2020/05/08 | 14:31 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ سجلت محافظة البصرة الجمعة ١٢ اصابة جديدة بفيروس كورونا.

وذكرت صحة المحافظة في بيان ان الموقف الوبائي لمحافظة البصرة الخاص بحالات مرض الكورونا ليوم 8/5/2020 كالتالي:

الحالات الموجبة الجديدة =12(ملامسون لحالات مؤكدة)

الحالات التي تماثلت للشفاء الجديدة= 5

عدد الحالات الموجبة التراكمية=557

(18 وفيات + 252 شفاء + 283 حالة مستقرة قيد العلاج + 4 حالات حرجة قيد العلاج)

عدد فحوصات PCR للحالات المشتبه بهم في مختبر الصحة العامة في البصرة = 115

عدد فحوصات PCR للملامسين المرسلة إلى مدينة الطب في بغداد = 75

عدد فحوصات PCR للحالات المشتبه بهم التراكمي =190

عدد فحوصات PCR للحالات المشتبه بهم والملامسين التراكمي = 8623

عدد الفحوصات المختبرية التي لم تظهر نتائجها من بغداد لحد الان = 117

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (١٢ اصابة جديدة بكورونا في البصرة) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (١٢ اصابة جديدة بكورونا في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).