2020/05/08 | 14:32 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة تسجل 12 اصابة بكورونا اليوم وتعلن الموقف الوبائي بالمحافظة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/08 | 14:32.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البصرة تسجل 12 اصابة بكورونا اليوم وتعلن الموقف الوبائي بالمحافظة) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البصرة تسجل 12 اصابة بكورونا اليوم وتعلن الموقف الوبائي بالمحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).