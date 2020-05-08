الجامعة العربية تهنئ الكاظمي وتدعوه للإسراع في استكمال التشكيلة الوزارية

2020/05/08 | 14:35 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]رحب أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وحصولها على ثقة مجلس النواب.

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