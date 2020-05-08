المطاعم في زمن كورونا،،هولندا تختبر “كبائن زجاجية” (صور)

2020/05/08 | 14:35 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلنت عدة مطاعم في هولندا، اليوم الجمعة، فتح ابوابها وفق تجربة جديدة تضمن التباعد الاجتماعي في الحيلولة للحد من انتشار وباء كورونا لحين تخفيف قيود الإغلاق العام في البلاد.وصمم المهندسون، كبائن زجاجية مُضاءة بالشموع أشبه بالبيوت المحمية تطل على الماء، فيما يرتدي الندل دروع وجه واقية وقفازات حاملة ألواح خشبية لتقديم […]

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