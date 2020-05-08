عزيز، شاب متعدد المواهب وينتظر الدعم للبدء بمشروعه، فما هي قصته؟

2020/05/08 | 14:36 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – تحسين الهسكاني الظروف العصيبة قد تقتل مواهب أشخاصٍ أحيانًا، وأحيانًا أخرى تساعد على خلق وبناء وتطوير مواهب لآخرين كي تكون نقطة البداية لمواهبهم التي يُمتّعون الجماهير بها ويكسبون محبة الناس في المقابل.عزيز الياس عمر، من مواليد 1997، قرية دهولا (القادسية) في قضاء شنكال (سنجار) بمحافظة نينوى، مارس دراسته الإبتدائية والمتوسطة …

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