القطّاع الصحي في قضاء الحمدانية يواصل عمله في مخيّمات النازحين

2020/05/08 | 14:36 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – جميل الجميل في الوقت الذي إجتاح فايروس كورونا العالم والعراق، كانت المخيّمات هي المشكلة الكبرى إذا أنتشر الفايروس فيها، فعزّزت الكوادر الصحية طرق للوقاية مع المنظمات العاملة في المخيمات من أجل تقليل مخاطر انتشار الفايروس في مخيمات، وكانت محافظة نينوى بكوادرها الصحية مستعدة لإقامة حملات توعية وتقديم الخدمات الصحية في المخيمات.وحسب …

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