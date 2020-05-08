اعادة تأهيل السياج الواقي على الطريق الدولي السريع شرقي الانبار

2020/05/08 | 14:37 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار ..اعلن قائممقام قضاء الرمادي بمحافظة الانبار ابراهيم الجنابي، الجمعة، على اعادة تأهيل السياج الواقي للطريق الدولي السريع من قاطع مدينة الرمادي للحد من الحوادث المروية .وقال الجنابي في تصريح لوكالة / المعلومة/ ان ” حكومة الانبار المحلية وبدعم من المنظمات الانسانية اطلقت حملة لإعادة اعمار وتأهيل السياج الواقي للطريق الدولي السريع […]

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