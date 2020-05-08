عشائر كربلاء تؤكد مساندتها لفرقة العباس القتالية

2020/05/08 | 14:39 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/كربلاء اعلنت مجموعة كبيرة من سادة وشيوخ العشائر في محافظة كربلاء المقدسة، مساندتهم ووقوفهم مع فرقة العباس القتالية وقادتها.وزار عدد من شيوخ العشائر مقر قيادة الفرقة ولقائهم قائدها ميثم الزيدي، بحسب بيان للفرقة.وذكر عدد من الشيوخ، بحسب البيان، إن "فرقة العباس كان لها مواقف مشرفة بقتال داعش الارهابي، واليوم تقف لتواجه وباء كورونا الذي ضرب البلاد، حيث اخذت على عاتقها مساعدة العوائل الفقيرة والوقوف مع الكوادر الصحية".واشاروا الى ان "حضورهم اليوم كذلك للتأكيد على التضامن مع الفرقة اذا كانت بحاجة لأي اسناد او متطوعين او دعم لوجستي وذلك كرد جميل لما قدمت الفرقة للعراق وشعبه"، مؤكدين أن "مواقف الفرقة سابقا وحالياً تستحق الاحترام والتقدير".

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