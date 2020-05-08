2020/05/08 | 14:39 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..دافع مدافع مانشستر سيتي كايل ووكر عن نفسه متحدثا عن مواجهته وعائلته سلسلة من المضايقات بعد خرقه للمرة الثانية خلال أسابيع قواعد العزل المنزلي المفروضة في إنجلترا بسبب فيروس كورونا.فبعد أن أشارت تقارير هذا الأسبوع إلى أن مدافع مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، خالف مجددا هذه القواعد من خلال زيارة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نجم مانشستر سيتي يخرج عن صمته بعد تعرضه للمضايقات) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نجم مانشستر سيتي يخرج عن صمته بعد تعرضه للمضايقات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).