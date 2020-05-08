مخيم الركبان بلا وقاية من “كورونا”، والمساعدات من نصيب “داعش”

2020/05/08 | 14:40 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- «غسل الأيدي بالماء والصابون، أنت بتعرف ما عم نلاقي آكل لحتى نعمل وقاية من كورونا»، هي عبارة قالها أحد القاطنين في #مخيم_الركبان عند سؤاله عن طرق الوقاية من مرض #كورونا، وهو المخيم الذي تحدّه جيوش…

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