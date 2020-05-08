دول عربية تسمح بصلاة الجمعة بعد أسابيع من المنع.. تعرف عليها

2020/05/08 | 14:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..تسعى بعض الدول العربية، إلى تخفيف القيود على الصلوات في المساجد بعد مدد متفاوتة من الإغلاق كتدبير احترازي من تفشي فيروس كورونا “كوفيد 19” المستجد.وفي سوريا، أعلنت وزارة الأوقاف أنه ستتم اعتبارا من اليوم الجمعة إعادة فتح المساجد “لصلاة الجمعة فقط” وفق ضوابط صحية محددة، مع استمرار تعليق باقي صلوات الجماعة مؤقتا.[…]

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