الكاظمي يتلقى التهنئة والدعوة لزيارة السعودية من ولي العهد بن سلمان

2020/05/08 | 14:41 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تلقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، التهنئة من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة حصول الحكومة الجديدة على ثقة مجلس النواب.

ونقل بن سلمان حسب بيان لمكتب الكاظمي، خلال اتصال هاتفي، تهاني العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز للكاظمي، ورغبته بتعزيز العلاقات بين البلدين، مؤكدا دور العراق في تقرير وجهات النظر بالمنطقة، فيما تلقى الكاظمي الدعوة لزيارة المملكة العربية السعودية.

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