خبر سار إلى المتقاعدين في العراق: اطلاق الرواتب غدا

2020/05/08 | 14:43 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجرى حسن كريم الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب ، اليوم الجمعة 8 آيار 2020 اتصالا هاتفيا مع رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي ، لبحث موضوعة تأخير صرف رواتب الاخوة المتقاعدين .

بدوره اكد الكاظمي اطلاق رواتب المتقاعدين خلال يوم غد السبت 9 ايار ، فيما جرى الاتفاق على ان يكون تامين رواتب المتقاعدين وشبكة الرعاية الاجتماعات في اولى اولويات التمويل والصرف في كل الاشهر قبل الرئاسات الثلاث .

وجدد الكعبي تاكيده بان رواتب المتقاعدين والرعاية الاجتماعية والشرائح المستضعفة خط احمر ولا يمكن المساس بها تحت اي ظرف ، موضحا انه شدد في كل اجتماعات المجلس الوزاري للاقتصاد وفي كل الحوارات التي جرت فيها بحث الازمة الاقتصادية على ان تكون رواتب المتقاعدين والرعاية الاجتماعية بعيدة عن فكرة الاستقطاعات او اي قرار حكومي او نيابي في المستقبل .

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