2020/05/08 | 14:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكتشف باحثون وجود علاقة قوية بين نقص فيتامين (د) ومعدلات الوفيات بفيروس كورونا المستجد، وفق دراسة جديدة بحسب ما نقلت صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية.

وقام فريق بحثي بقيادة جامعة نورث ويسترن بتحليل بيانات من المستشفيات والعيادات في جميع أنحاء الصين وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وإسبانيا وسويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وذكرت الدراسة أن المرضى من الدول التى بها معدلات وفيات عالية مثل إيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة لديهم مستويات أقل من فيتامين "د" مقارنة بالمرضى في الدول التي لم تتأثر بشدة.

كما وجد الباحثون وجود علاقة قوية بين مستويات فيتامين (د) وعاصفة السيتوكين، وهي حالة ناجمة عن جهاز مناعي مفرط النشاط.

وقال علي دانيشاخه، وهو باحث في مرحلة ما بعد الدكتوراه في كلية ماكورميك للهندسة في نورث وسترن، إن "عاصفة سيتوكين يمكن أن تلحق ضررا بالغا بالرئتين وتؤدي إلى متلازمة الضائقة التنفسية الحادة والموت لدى المرضى".

وقال فاديم باكمان من نورث وسترن الذي قاد البحث "في الوقت الذي نعتقد فيه أنه من المهم أن يعرف الناس أن نقص فيتامين (د) قد يلعب دورا في الوفيات، لسنا بحاجة إلى فرض فيتامين (د) على الجميع".

وقال العلماء إنهم بحاجة إلى إجراء المزيد من البحوث لفهم كيف يمكن استخدام فيتامين (د) للحماية من مضاعفات الفيروس.

ويمكن للجسم الحصول على فيتامين (د) عبر التعرض لأشعة الشمس لذلك أطلق عليه "فيتامين الشمس".

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