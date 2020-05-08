بالفيديو،،مسلسل سوفيتي في الخمسينيات ينقل نصائح أبن سينا عن الاوبئة

2020/05/08 | 14:49 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: تتناقل وسائل التواصل الاجتماعي مقاطعاً مترجمة لمسلسل من انتاج الاتحاد السوفيتي سابقاً، انتج في خمسينيات القرن الماضي، عن الطبيب العربي الشهير أبن سينا.ويصور المقطع نصائحاً من ابن سينا تشبه الى حد بعيد النصائح الطبية المتداولة اليوم للوقاية من انتشار الاوبئة مثل تغيير الملابس، التعقيم، والحظر الشامل مع اغلاق المتاجر مع استمرار […]

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