الكاظمي يوافق على إطلاق رواتب المتقاعدين يوم غد السبت

2020/05/08 | 14:49 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

وافق رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الجمعة (08 ايار 2020)، على إطلاق رواتب المتقاعدين بدءاً من يوم غ...





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