صحة الكرخ تعلن شفاء 9 مصابين بفيروس كورونا ومغادرتهم المستشفى

2020/05/08 | 14:49 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اعلن مدير صحة الكرخ، جاسب الحجامي، الجمعة (08 أيلول 2020)، مغادرة 9 مصابيين بفيروس كورونا المستشفى...





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