قيادي كردي: حقيبة الخارجية حسمت لصالح فؤاد حسين

2020/05/08 | 14:49 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- خاص

أعلن القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، ريبين سلام، الجمعة، حسم حقيبة الخارجية لصالح وزير المالية السابق، فؤاد حسين.

وقال سلام في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "حقيبة وزارة الخارجية، في الحكومة العراقية الجديدة تم حسمها لصالح وزير المالية السابق فؤاد حسين".

واضاف ان "الحوار والتفاوض مع الكتل السياسية ما يزال مستمرا بشأن حسم بقية الوزارات التي هي من حصة الكرد"، مبيناً أن "الكتل السياسية الأخرى ليس لديها أي مانع من تسنم حسين حقيبة الخارجية".

وتابع أن "الكرد لم يتدخلوا بمرشحي الكتل السياسية للحقائب الوزارية، فلا يحق للكتل الأخرى التدخل بخيارات القوى الكردية".

وعقد البرلمان في وقت متأخر من ليل الأربعاء الماضي، جلسة التصويت على حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بحضور 255 نائباً، من دون حضور ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، وائتلاف الوطنية الذي يتزعمه اياد علاوي، وعدد من نواب كتلة صادقون.

ومنح البرلمان الثقة لأعضاء حكومة الكاظمي لوزراء (الدفاع جمعة عناد، والداخلية عثمان الغانمي، والمالية علي عبد الامير علاوي، والتخطيط خالد نجم، والاعمار والاسكان نازلين محمد، والصحة حسن محمد عباس، والكهرباء ماجد مهدي علي، والتعليم نبيل كاظم عبد الصاحب، والنقل ناصر حسين بندر، والشباب والرياضة عدنان درجال، والصناعة منهل عزيز والاتصالات اركان شهاب، وعادل حاشوش وزيراً للعمل، ومهدي رشيد جاسم وزيراً للموارد المائية وحميد مخلف وزيراً للتربية).

وطلب الكاظمي تأجيل التصويت على وزيري الخارجية والنفط، فيما رفض البرلمان 5 مرشحين، بينهم مرشحا وزارة الثقافة، والزراعة.

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وقال الجبوري في حديث لـ (بغداد اليوم)، إ

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