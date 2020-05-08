العراق... الكاظمي يعلن إطلاق رواتب المتقاعدين غدا السبت

2020/05/08 | 15:01 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتفق رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ونائب رئيس البرلمان حسن الكعبي على اطلاق رواتب المتقاعدين يوم غد السبت....

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