الحكومة الجديدة تصرف رواتب المتقاعدين غداً وتصنفها

2020/05/08 | 15:01 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي أكد إطلاق رواتب المتقاعدين خلال يوم غد السبت

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