2020/05/08 | 15:03 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفاء 9 مصابين من فيروس كروونا في جانب الكرخ هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/08 | 15:03.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شفاء 9 مصابين من فيروس كروونا في جانب الكرخ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شفاء 9 مصابين من فيروس كروونا في جانب الكرخ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).