2020/05/08 | 15:03 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي يؤكد اطلاق رواتب المتقاعدين خلال يوم غد السبت هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/08 | 15:03.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يؤكد اطلاق رواتب المتقاعدين خلال يوم غد السبت) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يؤكد اطلاق رواتب المتقاعدين خلال يوم غد السبت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).