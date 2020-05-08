 التدخين يسبب نقصه… فوائد بروتين الكولاجين للبشرة وللجسم

2020/05/08 | 16:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..يلعب بروتين الكولاجين دورا هاما في تقوية بشرة الجسم وتعزيز نضارتها، كما أنه مهم جدا للحفاظ على صحة الجسم بشكل عام.يدخل الكولايجين في تركيب أنسجة الجسم المختلفة، ويشكل ثلث كمية البروتينات في الجسم، وعند انخفاض مستوياته في الجسم، فإن هذا يؤثر سلبا على الجسم بشكل عام، فبحسب موقع “ويب طب” فإن هذا قد […]

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