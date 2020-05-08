الاتحاد الأوروبي يؤكد التزامه بالتعاون مع الكاظمي

2020/05/08 | 16:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، استعداد الاتحاد للتعاون مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

ورحب بوريل باسم الاتحاد الأوروبي في بيان بتصويت مجلس النواب العراقي على حكومة الكاظمي، واصفا ذلك بالخطوة الأساسية نحو تحقيق الاستقرار في العراق على المدى الطويل، فيما أكد التزام الاتحاد الأوروبي بالعمل مع رئيس الوزراء الكاظمي من أجل عراق سلمي، مزدهر وديمقراطي يلبي التطلعات المشروعة لشعبه.

وأشار الى أن الحكومة الجديدة تنتظرها تحديات صعبة لتلبية الاحتياجات الاقتصادية، والصحية، والأمنية الملحة للشعب العراقي.

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