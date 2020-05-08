الإدارة الذاتية توقف عمل سيارات الإجرة لمنع انتشار كورونا

2020/05/08 | 16:02 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوقفت الإدارة الذاتية عمل سيارات الأجرة (التاكسي) في مناطق سيطرتها شمال شرق سوريا، وذلك بعد أربعة أيام من عودتها إلى العمل مع تمديد حظر جزئي في المنطقة.وقال “سليمان أحمد”، وهو سائق على خط الكورنيش…

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