2020/05/08 | 16:03 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النائب الدلفي يدعو هيئة الاستثمار والحكومة الى اعادة النظر بتسريح اكثر من ١٤٠٠ عامل في مشروع بسماية السكني هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/08 | 16:03.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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