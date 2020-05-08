الكرد متمسكون بفؤاد حسين مرشحا لوزارة الخارجية

2020/05/08 | 16:04 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)….أكدت كتلة الديمقراطي الكوردستاني، الجمعة تمسكها بوزير المالية السابق فؤاد حسين مرشحا لوزارة الخارجية.وقال النائب عن الكتلة بشار الكيكي إن “حزب الديمقراطي الكوردستاني متمسك بفؤاد حسين للخارجية العراقية، وليس لدينا أي مرشح أخر للمنصب”.وأضاف أن “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي سيقدم فؤاد حسين مرشحا للمنصب مع المرشحين المتبقين الاخرين الذين لم يتحصلوا […]

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