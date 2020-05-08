البصرة تسجل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/05/08 | 16:05 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرأعلنت دائرة صحة البصرة، تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في المحافظة، فيما أشارت إلى تماثل خمسة مصابين للشفاء التام.

عدد الحالات التراكمية للإصابات بكورونا في البصرة بلغ 557 إصابة

قالت الدائرة في موقفها الوبائي اليوم، 8 أيار/مايو، وحصل "ألترا عراق"، على نسخة منه، إن "المحافظة سجلت اليوم 12 إصابة جديدة، بفيروس كورونا، كانوا من الملامسين لحالات مؤكدة".

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أضافت أن "الحالات التي تماثلت للشفاء التام بلغت 5 حالات"، مشيرة إلى أن "عدد الحالات التراكمية للإصابات بكورونا بلغ 557 إصابة".

وبينت أن "حالات الوفاة بلغت 18، والشفاء 252، والحالات المستقرة 283 حالة، والحالات الحرجة 4 فقط"، لافتة إلى أن "عدد فحوصات PCR للحالات المشتبه بهم في مختبر الصحة العامة في البصرة بلغ 115".

وتابع بيان الدائرة أن "عدد فحوصات PCR للملامسين المرسلة إلى مدينة الطب في بغداد 75، وعدد فحوصات PCR للحالات المشتبه بهم التراكمي 190، وعدد فحوصات PCR للحالات المشتبه بهم والملامسين التراكمي 8623".

وأشارت الدائرة إلى أن "عدد الفحوصات المختبرية التي لم تظهر نتائجها من بغداد لحد الآن 117".

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