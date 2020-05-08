الصحة تتحدث عن تحديات

2020/05/08 | 16:05 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريركشفت وزارة الصحة والبيئة، عن التحديات التي تواجه الواقع الصحي والبيئي في العراق، فيما لفتت إلى أن ما خصص للقطاع الصحي لا يصل إلى النصف مقارنة ببعض دول الجوار.

وكيل وزارة الصحة: القطاع الصحي والبيئي يواجه تحديات كبيرة، منها النقص الحاصل في البنى التحتية بالمقارنة بالعدد الكلي للسكان

قال وكيل وزارة الصحة الدكتور جاسم الفلاحي في تصريحات للوكالة الرسمية، وتابعها "ألترا عراق"، إن "هنالك ضعفًا في دعم القطاع الصحي وما خصص طيلة هذه السنوات لهذا القطاع لا يصل إلى النصف مقارنة ببعض دول الجوار، وهذا مثبت في التقرير الذي تم أعداده للواقع الصحي والبيئي في العراق بداية 2019"، مشيرًا إلى "عدم وجود استراتيجية واضحة لإقرار الأمن الدوائي والبيئي في العراق".

اقرأ/ي أيضًا: كورونا بمواجهة وزير صحة جديد..



هل سيلعب وفق خطة مغايرة لعلاوي؟

أضاف الفلاحي أن "القطاع الصحي والبيئي يواجه تحديات كبيرة، منها النقص الحاصل في البنى التحتية بالمقارنة بالعدد الكلي للسكان إضافة إلى وجود نقص كبير في الملاكات الطبية وخصوصًا الملاكات الوسطى، وهو من التحديات الكبيرة التي يواجهها القطاع الصحي في العراق"، لافتًا إلى أن "بين تلك التحديات أيضًا هو سوء توزيع الملاكات الطبية واقتصارها على مناطق معينة ما أدى إلى وجود نقص كبير في بعض المحافظات باختصاصات معينة، فضلًا عن تقادم البنى التحتية وقلة الكوادر البشرية".

تابع أن "العراق يواجة خطر التلوث البيئي ويشمل تلوث الهواء الناتج عن الصناعة النفطية بالإضافة إلى أن التلوث ناتج الأنشطة الحكومية المصاحبة ويمثل أكثر من 98 % من مجمل أحمال التلوث"، لافتًا إلى أن "تلوث المياه يمثل أحد التحديات البيئية، وهناك نحو 5 ملايين متر مكعب من مياه الصرف الصحي فضلًا عن تصريف المنشآت الخاصة بتوليد الطاقة الكهربائية والمصافي ومعامل بعض شركات وزارة الصناعة وكلها تؤثر في البيئة".

أشار إلى أن "هناك تحديات أخرى للواقع البيئي منها التغيرات البيئية والمناخية وتزايد ظاهرة التصحر المسببة للعواصف الغبارية، فضلًا عن التلوث الإشعاعي، وهو ناتج عن البرنامج النووي السابق للعراق، وهناك مناطق استهدفت باليورانيوم المنضب"، لافتًا إلى أن "هناك تلوث الألغام والمخلفات الحربية ووجود مساحات كبيرة ملوثة بالألغام ووصل عدد مخلفات الألغام الى 30 مليون لغم وهنالك 40 % من أراضي البلاد ملوثة بالعبوات الناسفة وتلك المناطق كانت تحت سيطرة عصابات داعش الإرهابية".

بيّن الفلاحي أن "العراق ليس وحده يعاني من التحديات الصحية والبيئية بل جميع دول العالم تعاني أيضًا، وهناك فجوات ونقص كبير في البنى التحتية في القطاعين الصحي والبيئي وهذا جاء بعد عقود عدم الاستقرار الأمني والسياسي والتحديات الجدية وعقود من الحروب والمشاكل".

اقرأ/ي أيضًا:

مدير صحة الكرخ "مستاء": إصابات في منزل شهد عيد ميلاد حضره 90 شخصًا

نتائج "عزاء الهارثة" مستمرة..



ومخاوف من "كارثة" مماثلة في السليمانية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تتحدث عن تحديات "كبيرة" تواجهها وتشكو من ضعف الدعم) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تتحدث عن تحديات "كبيرة" تواجهها وتشكو من ضعف الدعم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).