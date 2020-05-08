قوة مشتركة تعتقل إرهابيين اثنين وتعثر على وكر في صلاح الدين

2020/05/08 | 16:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت قوة مشتركة ضمن قيادة عمليات صلاح الدين، اليوم الجمعة، من اعتقال إرهابيين اثنين والعثور على وكر يحتوي أربعة صواريخ كاتيوشا.

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