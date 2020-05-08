الكاظمي يبحث مع الصباح تشكيل لجنة تعالج ما تبقى من ملف التعويضات

2020/05/08 | 16:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي اليوم الجمعة، مع نظير الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح تشكيل لجنة تعالج ما تبقى من ملف التعويضات.

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