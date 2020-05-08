الكعبي والكاظمي يتفقان على إطلاق رواتب المتقاعدين المتأخرة يوم غد السبت

2020/05/08 | 16:09 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)….كشف المكتب الإعلامي للنائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي عن الاتفاق مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على اطلاق رواتب المتقاعدين المتأخرة يوم غد السبت.وقال بيان للمكتب الإعلامي للنائب الاول لرئيس البرلمان وتلقته ( المستقلة)… اليوم الجمعة ان ” الكعبي اجرى اليوم الجمعة اتصالا هاتفيا مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ، […]

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