الجيش العراقي يقتل عنصرين من داعش باشتباك قرب الموصل

2020/05/08 | 16:20 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قتلت قوات الجيش العراقي، الجمعة، اثنين من عناصر تنظيم داعش الارهابي حاولا التسلل غربي الموصل بعد الاشتباك معهما، فيما اسفر الاشتباك عن اصابة جندي بجروح.

وافاد مصدر امني لشفق نيوز، ان الجيش العراقي قتل اثنين من داعش حاولا التسلل من سلسلة جبال عطشانة غربي الموصل بعد الاشتباك معهما، مشيرا الى ان الاشتباك اسفر عن اصابة جندي بجروح.

وكانت مصادر امنية قد افادت يوم امس الخميس باصابة عنصرين من قوات الجيش العراقي، وموظف واستهداف برج للكهرباء في حوادث متفرقة وقعت قرب مدينة الموصل العاصمة المحلية لمحافظة نينوى شمالي العراق.

وقالت المصادر لشفق نيوز، ان جنديين اصيبا بجروح بانفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية للجيش العراقي قرب قرية عين الجحش ٧٠كم جنوب غربي الموصل.

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