“أوبر” تسرح 3700 موظف… ورئيسها يتنازل عن راتبه

2020/05/08 | 16:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..تعتزم شركة خدمات النقل التشاركي “أوبر” تسريح الآلاف من موظفيها في ظل الخسائر التي تتكبدها الشركة بسبب جائحة كورونا.وقالت الشركة إنها ستسرح 3700 موظف لديها بدوام كامل، وهو ما يعادل نحو 14 في المئة من قوتها العاملة العالمية البالغ عددها 26900 موظف، حسبما ذكرت شبكة “سي إن بي سي”.وأعلن دارا خسروشاهي، […]

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