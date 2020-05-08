قائد حشد عامرية الصمود لـ” العهد نيوز”: القوات الامنية تشدد اجراءاتها الامنية على كافة مواقعها جنوبي الفلوجة

2020/05/08 | 16:22 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد امر لواء حشد قضاء عامرية الصمود بمحافظة الانبار العقيد صلاح العيساوي اليوم، الجمعة، بان القوات الامنية المتمركزة في مناطق مختلفة جنوبي مدينة الفلوجة اتخذت اجراءات امنية غير مسوقة لحماية مواقعها من اي هجوم ارهابي .وقال العيساوي في حديث لـ”العهد نيوز”، ان ” القوات الامنية شددت من اجراءاتها الامنية على كافة مواقعها الامنية المتمركزة في […]

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