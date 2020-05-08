رئيس لجنة الخدمات النيابية يتهم مسؤول كبير بالنقل باستغلال فترة الحكومة المستقيلة لتمرير هذا القرار

2020/05/08 | 16:22 - المصدر: بغداد اليوم

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بيان رسمي

طالب رئيس لجنة الخدمات والاعمار النيابية النائب الدكتور وليد السهلاني بالغاء بعض القرارات المتخذة حديثاً وبشكل يثير الدهشة من قبل وكيل وزير النقل مستغلا الوضع الحرج لتشكيل الحكومة واتخاذه لبعض القرارات التي تنافي الصلاحيات وتثير العديد من علامات الاستفهام ..



وادناه نص البيان الصادر من مكتب الدكتور #وليد_السهلاني

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

شهدت فترة تسليم واستلام الحقائب الوزراية بين حكومة تصريف الاعمال والحكومة التي تم منحها الثقة يوم امس تخبطا وتلاعبا ادارياً له تداعيات كبيرة ، وبشكل يثير الشك ..



ومن هذه القرارات عملية استغلال وكيل وزير النقل وقيامه باصدار امراً وزارياً باعفاء مدير عام الخطوط الجوية العراقية ، وإذ نعتبر هذا القرار امرا مستهجن ويضع العديد من علامات الاستفهام باعتباره امرا خارجا عن نطاق الصلاحيات القانونية والادارية والذي يعبر عن عدم التزام من اصدر القرار بالضوابط الزمنية والصلاحيات التقديرية للوزير الجديد وكان الاجدر على الوكيل انتظار استلام الوزير الجديد لمهامه قبل اصدار قرار الاعفاء ، ان قرار الاعفاء الناجم عن أجتهادات فردية ومخالفات قانونية و تجاوز على الصلاحيات الإدارية يكشف لنا عن حجم التخبط والضياع في سلوك المتلاعبين بهذه الشركة العريقة ، والايادي الخفية التي كانت تتحكم بها ، لذا نطالب السيد وزير النقل الجديد الاستاذ ناصر حسين الذي نتمنى له التوفيق والنجاح ان يتحرى الدقة بتلك السلوكيات وان يتخد الاجراءات القانونية اللازمة لضمان انتشال هذه الشركة وتطويرها ..

بغداد اليوم-بغداد

بحث رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، مع نظيره الكويتي، صباح خالد الحمد الصباح، الجمعة (08 ايار 2020)، تشكيل لجنة برئاسة العراق لمعالجة ما تبقى من ملف التعويضات.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته (بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشفت عضو مجلس النواب، ندى شاكر جودت، الجمعة (08 أيار 2020)، أبرز الملفات التي ستكون أمام طاولة رئيس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي، فيما دعت إلى الإسراع باختيار مرشحي الوزارات المتبقية.

وقالت جودت في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن &

بغداد اليوم- خاص

أعلن القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، ريبين سلام، الجمعة، حسم حقيبة الخارجية لصالح وزير المالية السابق، فؤاد حسين.

وقال سلام في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "حقيبة وزارة الخارجية، في الحكومة العراقية الجديدة تم حسمها ل

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