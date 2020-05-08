حكومة فنلندا في الحجر الصحي

2020/05/08 | 16:22 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

أمرت رئيسة وزراء فنلندا، سانا مارين، حكومتها بأكملها بالعمل عن بعد خلال الأيام المقبلة، بعد ...





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