كورونا.. قطر تسجل 1311 إصابة والسعودية أكثر من 1700 حالة جديدة

2020/05/08 | 16:22 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

سجلت وزارة الصحة القطرية، 1311 اصابة بفيرس كورونا اليوم الجمعة، فيما اصيب اكثر من 1700 مواطن سعودي بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وشهدت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في قطر اليوم الجمعة، ارتفاعا قياسيا حادا بتسجيل السلطات الصحية 1311 حالة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

ويمثل هذا الرقم ارتفاعا ملموسا مقارنة مع إحصاءات يوم أمس في قطر (أي 918 إصابة جديدة)، ويعد ذلك المرة الأولى التي تجاوز يتجاوز فيها عدد الإصابات المسجلة في هذه البلاد خلال 24 ساعة عتبة الألف حالة.

وأكدت وزارة الصحة القطرية أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي في البلاد بلغ حتى اليوم 20201 حالة، بما في ذلك 17819 مريضا يتلقون العلاج في الوقت الحالي.

ولم تسجل الوزارة وفيات جديدة جراء الوباء خلال آخر 24 ساعة، ولا تزال حصيلة ضحايا كورونا في البلاد على عند مستوى 12 حالة وفاة.

وتماثل 84 مريضا للشفاء من كورونا في قطر خلال اليوم الأخير، ليصبح إجمالي عدد المتعافين 2370 شخصا.

من جهة اخرى أعلنت السعودية، عن رصد 1701 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع الإجمالي إلى 35,432 حالة، منها 141 حالة حرجة.



كما أعلنت عن تعافي 1322 حالة، ما يرفع إجمالي المتعافين إلى 9120 حالة، فيما اجمالي الوفيات وصل إلى 229 حالة وفاة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي اليومي للمتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبدالعالي، لعرض آخر مستجدات الفيروس المستجد في المملكة، حيث شدد على أهمية الفحص الموسع والمبكر لكورونا.

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