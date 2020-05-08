هل تنجح حكومة الكاظمي بنسبة معقولة ؟ - عماد علي

2020/05/08 | 16:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عماد_علي منذ سقوط الدكتاتورية و تمر الحكومات المتعاقبة على العراق دون ارادة الاكثرية لو تفحصنا جيدا الشعب العراقي و نظرته و اهدافه و ارادته و مستوى وعيه الجمعي و ما مرر به منذ نشوء دولته, فالشعب لم يختر سلطته مهما كانت ملكية اوجمهورية, رغم الشكليات التي اعتمدتها السلطات العراقية كافة منذ تاسيسها, اي منذ تاسيس الدولة على ايدي اجنبية مغرضة و هادفة و مخططة ليجب ان يكون عليه مستقبل هذه الدولة بعد اتفااقية سا ......





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