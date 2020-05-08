الاعرجي يحذر الكاظمي من الكتل السياسية

2020/05/08 | 16:27 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادطالب نائب رئيس الوزراء الاسبق، بهاء الاعرجي، اليوم الجمعة، رئيس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي بإعادة هيبة الدولة، فيما أشار إلى ان دعم الكتل السياسية للكاظمي سببه الحفاظ على مصالحها.وغرد الاعرجي على حسابه في موقع "تويتر" وتابعته "كلكامش برس"، قائلا "دولة رئيس الوزراء، أخاطبك باسم الإخوة والصداقة التي بيننا؛ فأنا لا أشك لحظة واحدة بعراقيتك، إن الإمكانيات المالية شحيحة والكتل التي وقفت معك ستتخلى عنك عندما تُضرَب مصالحها".وأضاف "لذا أطالبك بتركيز جهدك على إعادة هيبة الدولة وضرب الخارجين عن القانون وستجدنا وكل العراقيين داعمين لك".​دولة رئيس الوزراء..أخاطبك باسم الإخوة والصداقة التي بيننا؛ فأنا لا أشك لحظة واحدة بعراقيتك.إن الإمكانيات المالية شحيحة والكتل التي وقفت معك ستتخلى عنك عندما تُضرَب مصالحها، ولذا أطالبك بتركيز جهدك على إعادة هيبة الدولة وضرب الخارجين عن القانون وستجدنا وكل العراقيين داعمين لك.— بهاء الأعرجي (@bahaa_alaaraji) May 8, 2020​​​

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