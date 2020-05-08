انهيار خزائن شركات الطيران العالمية وتوقعات أكثر كارثية في الصيف

2020/05/08 | 16:29 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة تكبدت مجموعة “إير فرانس – كا أل إم” أول عواقب جائحة كورونا على حركة الطيران، مع تسجيلها خسائر صافية قدرها 1.8 مليار يورو خلال الربع الأول، وتوقعت تأثيرا كارثيا أكثر بحلول فصل الصيف.وأشارت المجموعة في بيان أمس، إلى تراجع في قدراتها بنسبة 10.5 في المائة، خلال الربع الأول لكنها تتوقع انهيارا […]

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