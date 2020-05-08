بعد إصابة حارسه الشخصي .. ترمب سيخضع لفحص كورونا يوميا

2020/05/08 | 16:30 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، إنه سيخضع مع نائبه مايك بنس إلى فحص فيروس كورونا المستجد يوميا.جاء تصريح ترمب بعد تأكيد إصابة الحارس الشخصي للرئيس الأميركي والذي يعتبر واحدا من أفراد البحرية الأميركية بفيروس كورونا، إذ أشار ترمب الى … Readmore

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