الاعلام الامني : تدمير اوكار لفلول داعش في قاطعي صلاح الدين والجزيرة

2020/05/08 | 16:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغدادتواصل القوات الامنية في قاطع صلاح الدين وبادية الجزيرة تدمير اوكار تنظيم داعش واعتقال فلوله .وقالت خلية الاعلام الامني في بيان صحفي تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ان “قوة مشتركة ضمن قيادة عمليات صلاح الدين نفذت واجب تفتيش وتطهير قرية السلام وشرق جسر السكريات ، نتج عنه القاء القبض على اثنين من […]

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