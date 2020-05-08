2020/05/08 | 17:33 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكربولي يتهم جهات بتمرير مشمولين بالمساءلة الى المناصب العليا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/08 | 17:33.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكربولي يتهم جهات بتمرير مشمولين بالمساءلة الى المناصب العليا) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكربولي يتهم جهات بتمرير مشمولين بالمساءلة الى المناصب العليا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).