بضعة أعوام ريما: الفصل الثالث/ 3 - دلور ميقري

2020/05/08 | 17:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#دلور_ميقري عندما حل الخريفُ، كان عليكي قد حقق لأسرته الاستقرارَ تحت سقف يؤويها، وتمكن هوَ بنفسه من فتح محل لبيع الأقمشة في بلدة ديركا جبل مازي، القريبة.



المنزل، طرأ عليه تحسن كبير لناحية المنظر والنظافة، بفضل جهوده المشتركة مع امرأته.



برغم وجود حجرة نوم إضافية، قررا تحويلَ جزءٍ من الإسطبل الكبير إلى حجرة نوم مخصصة للصبيّ الكبير، آكو، المعروف بطبعه المائل إلى الانطواء.



عقبَ عملية ترميم المنزل، كدّ الزوجان في ......





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