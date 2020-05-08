حكومة مابعد الغياب الطوعي .. حوارنا مع د. سعد جعفر- مهندس استشاري و الناشط المدني أكرم العكيلي في بؤرة ضوء . - فاطمة الفلاحي

2020/05/08 | 17:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فاطمة_الفلاحي عندما تقود الحكومة الشعب إلى الخراب بشتى الوسائل و الإمكانات يصبح عصيان كل فرد من أفراد الشعب حقًا من حقوقه ، بل واجبًا وطنيًا .- أدولف هتلرأقيم حوارًا مع ثلة من مثقفي تويتر، نحاول كلنا منع آلهة وأصنام الحكومات، من أن تشرب أنفاس الشعب ..



وتحلل قيامة الغدر فيه ،بدلًا من أمانينا في وطنٍ يدفن جراحه في رمال الحرائق، وأن ينبعث من جديد ..



- معكم د.سعد جعفر وأكرم العكيلي ليجيبا عن أسئلتنا ......





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