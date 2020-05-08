النقد الفلسفي المادي للتاريخ من خلال قراءة مادة أدبية فنية - الجزء 2 - امال الحسين

2020/05/08 | 17:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#امال_الحسين ما أحوجنا إلى الفن الملتزم، لقد افتقدناه، وأصبح العبث كل شيء، يراد به نفي قدسية الفن، وكسر حواجز طقوسه السرمدية، التي نمت عبر العصور، تعبيرا عن تراكم معاناة الإنسان، من الكم إلى الكيف، فجرها تعابير فنية، للتخلص مما هو مشحون بداخله، وتحويله إلى مادة ثقافية، شفاء من هواجسه، التي تخالجه.بروز الفن الملتز، لم يقع عبثا، لقد حصل نتيجة صراع طويل، في الطبيعة والمجتمع، تنامى خلاله الوعي الحسي لدى الإنسا ......





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