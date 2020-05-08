2020/05/08 | 17:36 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائب عن ميسان: الحكومة مدينة للمحافظة بترليون و 700 مليار دينار وتمتنع عن تسديدها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/08 | 17:36.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب عن ميسان: الحكومة مدينة للمحافظة بترليون و 700 مليار دينار وتمتنع عن تسديدها) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب عن ميسان: الحكومة مدينة للمحافظة بترليون و 700 مليار دينار وتمتنع عن تسديدها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).