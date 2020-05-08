2020/05/08 | 17:38 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكويت تفرض حظر تجول شامل ابتداء من الأحد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/08 | 17:38.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكويت تفرض حظر تجول شامل ابتداء من الأحد) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكويت تفرض حظر تجول شامل ابتداء من الأحد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).