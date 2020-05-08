رئيس الوزراء اللبناني مهنئاً الكاظمي: اختيارك لرئاسة الحكومة دليل على

2020/05/08 | 17:38 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادعد رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري، في رسالة للكاظمي، بعثها اليوم الجمعة، أن تنصيب مصطفى الكاظمي رئيساً للوزراء، دليل على "الثقة الكبيرة" التي يحظى بها من قبل ممثلي الشعب العراقي.وهنأ الحريري رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بنيله ثقة مجلس النواب وتأديته اليمين الدستورية.وقال الحريري، في رسالة للكاظمي، اطلعت عليها "كلكامش برس"، إن "تعيينكم هو خير دليل على الثقة الكبيرة التي تحظون بها من قبل ممثلي الشعب العراقي الشقيق الذي يتطلّع إلى جهودكم في تحقيق تطلّعاته في الاستقرار والتقدّم".واضاف "اتمنى لكم النجاح بالانتقال بجمهورية العراق نحو مزيد من التطور والأمان".

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